Запасают органические вещества. А.кора , В. Камбий. D. древесина. С. Сердцевина
Биология
Запасают органические вещества. А.кора , В. Камбий. D. древесина. С. Сердцевина
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Питательные вещества запасаются в сердцевине
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