Запиши особенно понравившееся тебе высказывание взрослых или ребят о смысле слова счастье
Литература
Запиши особенно понравившееся тебе высказывание взрослых или ребят о смысле слова счастье
Ответ(ы):
Гость:
Счастье - это моральная ценность каждого человека. Многие люди не замечают, когда они счастливы. Счастье выражается в двух вида: морально и материально.Морально:Когда твои друзья или близкие, родные люди говорят тебе приятные вещи, утешают, успокаивают.Материально:Когда другой человек дарит тебе желанный подарок, даёт много денег и ты от этого счастлив.
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