Запиши в таблицу названия тел и веществ из которых они сделаны

Окружающий мир
Запиши в таблицу названия тел и веществ из которых они сделаны
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стакан - стекло Шина - резина Стол - дерево Лед - вода Рельсы - железо Фломастер - пластмасса
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