Запишите цифрой, сколько именных словосочетаний вы нашли в стихотворении И.Мазни??а, и выпишите именное словосочетание, в котором главное слово стоит перед зависимым. Каждый день облетают клены, Все темнее свод пустых небес, ...
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Запишите цифрой, сколько именных словосочетаний вы нашли в стихотворении И.Мазни??а, и выпишите именное словосочетание, в котором главное слово стоит перед зависимым. Каждый день облетают клены, Все темнее свод пустых небес, Все виднее, как пустеют кроны, Слышно, как немеет здешний лес.
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Гость:
2 именных словосочетания Все темнее свод пустых небес
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