Узнай знаменитого ученого по описанию . Данного ученого называли «неподражаемым наблюдателем» Сорок лет своей жизни он посвятил изучению насекомых. Новым для науки стало то, что ученый изучал поведение и образ жизни живых насек...
Биология
Узнай знаменитого ученого по описанию . Данного ученого называли «неподражаемым наблюдателем» Сорок лет своей жизни он посвятил изучению насекомых. Новым для науки стало то, что ученый изучал поведение и образ жизни живых насекомых, а не мертвых существ из коллекции. Его фундаментальные труды «Энтомологические воспоминания», «Жизнь насекомых» получили всемирную известность 1 Жан Анри Фабр 2 Жан Батист Ламарк 3 Жорж Бюффон
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Гость:
Жан Анри Фабр (о нем ещё Дарвин отзывался)
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