Узнай знаменитого ученого по описанию . Данного ученого называли «неподражаемым наблюдателем» Сорок лет своей жизни он посвятил изучению насекомых. Новым для науки стало то, что ученый изучал поведение и образ жизни живых насек...

Биология

Узнай знаменитого ученого по описанию . Данного ученого называли «неподражаемым наблюдателем» Сорок лет своей жизни он посвятил изучению насекомых. Новым для науки стало то, что ученый изучал поведение и образ жизни живых насекомых, а не мертвых существ из коллекции. Его фундаментальные труды «Энтомологические воспоминания», «Жизнь насекомых» получили всемирную известность 1 Жан Анри Фабр 2 Жан Батист Ламарк 3 Жорж Бюффон

Автор: Гость