Отношение гостей в суде к Троекурову и Дубровскому
Литература
Отношение гостей в суде к Троекурову и Дубровскому
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Соседи и знакомые его боялись. Они считали, что он имеет огромную власть над ними и старались не связываться с ним. Каждый из жителей пытались понравиться старинному барину, угодить, в ожидании что тот наградит их хотя бы словом. Все горожане всегда соглашались с Троекуровым, даже тогда когда имели совсем иное мнение.
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