Запишите в развернутом виде числа: A10 = 1897,14 A16 =748 A8 = 115 A2 = 101110
Информатика
Запишите в развернутом виде числа: A10 = 1897,14 A16 =748 A8 = 115 A2 = 101110
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1897,14=1*10^3+8*10^2+9*10^1+7*10^0+1*10^(-1)+4*10^-2 748=7*16^2+4*16^1+8*16^0 115=1*8^2+1*8^1+5*8^0 101110=1*2^5+1*2^3+1*2^2+1*2^1
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