Животные не питаются 1 автотрофно 2 гетеротрофно 3 в процессе фотосинтеза 4 в проце??се хемосинтеза 5 только мертвой органикой варианты ответов: а)только гетеротрофно б)автотрофно, в процессе фотосинтеза, в процессе хемосинт...

Биология
Животные не питаются 1 автотрофно 2 гетеротрофно 3 в процессе фотосинтеза 4 в проце??се хемосинтеза 5 только мертвой органикой варианты ответов: а)только гетеротрофно б)автотрофно, в процессе фотосинтеза, в процессе хемосинтеза, только мертвой органикой в)гетеротрофно,только мертвой органикой. г)автотрофно, процессе фотосинтеза
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Гость:
В первом второе во втором первое
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