З'ясуйте синтаксичну роль інфінітива. Дали наказ виспупати. Ми повинні вчитися. Наказали виступати. Прийшли вчитися. Вчитися-наш обов'язок

Українська мова
З'ясуйте синтаксичну роль інфінітива. Дали наказ виспупати. Ми повинні вчитися. Наказали виступати. Прийшли вчитися. Вчитися-наш обов'язок
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дали наказ виступати(означення), Ми(підмет) повинні вчитися (присудок), Наказали (присудок) виступати (додаток). Прийшли (присудок) вчитися (обставина).  Вчитися(підмет) - наш обов*язок (присудок). 
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