Знайти iменники. iде весна,iде красна на плужечку, на борiнцi по лугах, степах, по нив??i, де проклала борозенку

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Знайти iменники. iде весна,iде красна на плужечку, на борiнцi по лугах, степах, по нив??i, де проклала борозенку

Автор: Гость