Знаю что вопрос не по теме. Нов инете я найти не могу. Сколько стоит карандаш для игноляций "Звёздочка"? Просто не знаю сколько денег с собой брать.

Математика

Знаю что вопрос не по теме. Нов инете я найти не могу. Сколько стоит карандаш для игноляций "Звёздочка"? Просто не знаю сколько денег с собой брать.

Автор: Гость