Знаю что вопрос не по теме. Нов инете я найти не могу. Сколько стоит карандаш для игноляций "Звёздочка"? Просто не знаю сколько денег с собой брать.

Математика
Знаю что вопрос не по теме. Нов инете я найти не могу. Сколько стоит карандаш для игноляций "Звёздочка"? Просто не знаю сколько денег с собой брать.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стойт  карандаш 50 рублей
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