Звезды были сумрачны и туманны задать вопросы к сказуемому
Русский язык
Звезды были сумрачны и туманны задать вопросы к сказуемому
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это состаставное глагольное сказуемое, состоит из двух частей : были + сумрачны. Можно задать вопррос "были какими?"
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