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Прочее непознанное
Прочее непознанное
Почему когда влюбляешься, отшибает память?:)
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Прочее непознанное
Ну и на каком фронте из нескольких надеетесь победить?)))
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Прочее непознанное
А Вы верите в своего Ангела-Хранителя?
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Прочее непознанное
В какое время дня можно ещё раз кофе попить?
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Прочее непознанное
Где лучше сидеть сверчку, если нет печки?
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Прочее непознанное
Алина католическое или мусульманское имя?
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Прочее непознанное
Очаг всегда джышит старинной грустью ?
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Прочее непознанное
Что осталось от Мурзилки?
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Прочее непознанное
Где расположена Атлантида? И существовала ли она вообще?
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Прочее непознанное
А КАК Вас можно НАСТРОИТЬ?))
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Прочее непознанное
Ребёнок-ягнёнок..женщина-голубушка А мужчина кто?
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Прочее непознанное
Какое твое вино синей ночи ? Что опьяняет?
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Прочее непознанное
Откуда вы знаете, что вы - живой , а не чья-то программа? И рано или поздно вас выключат.
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Прочее непознанное
А вы духовно на много выше себя физического...о!???)))
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Прочее непознанное
И какие же проблемы волнуют сейчас человечество...в ВАШЕМ лице?)
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Прочее непознанное
Не любишь что ли?
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Прочее непознанное
Всё что желала с детства- я получила сполна. Но почему затягивается осуществление взрослых желаний?
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Прочее непознанное
А Вы как ВДОХновляетесь?)))
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Прочее непознанное
Почему чёрный Хлеб дороже белого?
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Прочее непознанное
что означает имя эльгина?
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Прочее непознанное
Мы получили то что заслужили?
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Прочее непознанное
Если все на свете не важно, кроме одного, то стоит ли что-то менять?
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Прочее непознанное
Вы знаете что за животное "Очковый цветосос"? )))
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Прочее непознанное
Про что вы бы могли высказать такое пожелание? «Чтобы это было самым большим твоим несчастьем!»
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Прочее непознанное
Вы ощущаете свою Душу? И какая она?
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Краткие содержания
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Характеристики
Как писать слова
Рефераты
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