10 прилагательных про Антарктиду!

География
10 прилагательных про Антарктиду!
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Автор: Гость
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Гость:
Холодная,прекрасная,малопосещаемая,далекая,леденая,просторная,привлекающая,непреступная,белоснежная,свободная
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