Срочно! информатика 20 баллов

Информатика
Срочно! информатика 20 баллов
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Данная программа считает количество неотрицательных чисел в заданном массиве Dat.  Ответ: 5
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