Срочно! информатика 20 баллов
Информатика
Срочно! информатика 20 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
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Данная программа считает количество неотрицательных чисел в заданном массиве Dat. Ответ: 5
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