12-(4-x)в квадрате=х(3-х) решите уравнение
Алгебра
12-(4-x)в квадрате=х(3-х) решите уравнение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12-(4-х)*=х(3-х) 12-16+8х-х*=3х-х* 5х=4 х=4/5=0.8 *-это в квадрате
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