Помогите пожалуйста. Найдите значение выражений:1 7/18 : 2 2/9 * 4 4/15 Ответ надо с реш??нием.
Математика
Помогите пожалуйста. Найдите значение выражений:1 7/18 : 2 2/9 * 4 4/15 Ответ надо с реш??нием.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 7/18 : 2 2/9 * 4 4/15=25/18 * 9/20 *64/15=16/3=5 1/3
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