Помогите пожалуйста. Найдите значение выражений:1 7/18 : 2 2/9 * 4 4/15 Ответ надо с реш??нием.

Математика

Помогите пожалуйста. Найдите значение выражений:1 7/18 : 2 2/9 * 4 4/15 Ответ надо с реш??нием.

Автор: Гость