1)из воды с глубины 5м поднимают до поверхности камень объёмом 0,6 м. кубич. Плотность камня 2500кг/м. кубич. найдите работу по подъёму камня. 2) трактор массой 12т. имеет площадь опоры одной гусеницы 1,2 м.2. какое давление на...

Гость: Гость:

1) Найдем массу камня. Для этого умножим плотность камня на его объем, т.е. : [latex]m=p*V[/latex] (m-масса камня; V-объем камня; p-плотность камня) Получаем: m=2500*0.6=1500 кг. Распишем силы, действующие на камень: [latex]mg-F_{A}-N=0[/latex] [mg-сила тяжести камня;[latex]F_{A}[/latex]-сила Архимеда ([latex]F_{A}=gp_{B}V[/latex] , где [latex]p_{B}[/latex] - плотность воды);N-равнодействующая двух этих сил] Искомой работой будет произведение N глубину h (h=5 м), т.е.: A=N*h=h([latex]mg-F_{A}[/latex])=h([latex]mg-gp_{B}V[/latex])=gh([latex]m-p_{B}V[/latex]) Подставляя числовые значение, получаем: A=10*5(1500-1000*0.6)=50*900=45000 Дж=45 кДж Ответ: A=45 кДж 2) p[latex]p=\frac{F}{S}[/latex] , где p-искомое давление, F-сила тяжести (F=m*g), а S-площадь опоры ДВУХ гусениц, следовательно: [latex]p=\frac{F}{S}=\frac{mg}{2s}[/latex] (m=12 т, s=1.2 кв.м.) Тогда: [latex]p=\frac{12000*10}{2*1.2}=50000[/latex] Па Ответ: p=50000 Па