22,4(5/16x-3/7)-35,1(9/13x-4/9)=-45,9
Математика
22,4(5/16x-3/7)-35,1(9/13x-4/9)=-45,9
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
22,4(5/16х-3/7)-35,1(9/13х-4/9)=-45,9 224/10(5/16х-3/7)-351/10(9/13х-4/9)=-459/10 7х-48/5-243/10х+78/5=-459/10 7х-24,3х=-45,9+48/5-78/5 -17,3х=-45,9+96/10-156/10 -17,3х=-45,9+9,6-15,6 -17,3х=-51,9 х=-51,9÷(-17,3) х=3
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