4-3речення опис на тему як чистити оквариум

Гость: Гость:

Виловлюємо мешканців акваріума і пересаджуємо в окрему ємність;Використовуючи спеціальний скребок, виробляємо очищення стінок акваріума;Наступним кроком очищаємо декоративні вироби. Це можна зробити просто, промивши наявні декорації чистою водою, не використовуючи ніяких миючих засобів. При наявності об’ємних декорацій, можна провести очищення за допомогою губки. Зверніть увагу на той факт, що якщо у вашому акваріумі є деяка кущова рослинність, її не можна чіпати в перші 4-7 місяців після посадки. Тепер починаємо працювати з грунтом. Виробляємо очищення, використовуючи спеціальний сифон, попутно з цією процедурою ви приберете з акваріума приблизно 10 — 15% води, і справите заміну на нову;Далі працюємо з очисним фільтром. Його потрібно просто помити під водою, не використовуючи при цьому ніяких миючих засобів;На завершення, протираємо акваріум серветкою зовні;Тепер залишається тільки додати чисту воду. Доливаємо в ємність відстояну воду а ти вже вибирай, що є найважливіше для тебе