4. Вычислите: log(3)243*3√3 (В ответе 16/3,у меня вышло не так,хотелось бы правильного реш??ния)
Алгебра
4. Вычислите: log(3)243*3√3 (В ответе 16/3,у меня вышло не так,хотелось бы правильного реш??ния)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Log(3)(243*∛3)=log(3)(3^5*3^1/3)=log(3)(3^16/3)=16/3
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