4. Вычислите: log(3)243*3√3 (В ответе 16/3,у меня вышло не так,хотелось бы правильного реш??ния)

Алгебра

4. Вычислите: log(3)243*3√3 (В ответе 16/3,у меня вышло не так,хотелось бы правильного реш??ния)

Автор: Гость