Найдите из этиx слов неологизмы,арxаизмы,историзм

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Найдите из этиx слов неологизмы,арxаизмы,историзм
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