5 билет по биологии Помогите !

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1.В строении кожи выделяют 2 основных слоя: эпидермис и дерма, под ними расположена подкожно-жировая клетчатка.Эпидермис – наружный слой кожи, толщина его от 0,03 до 1 мм. Однако в некоторых местах, подвергающихся значительному механическому воздействию, толщина эпидермиса может значительно увеличиться. Чаще всего увеличение толщины эпидермального слоя кожи наблюдается на ладонях, локтях, коленях и, конечно же, на стопах – здесь толщина эпидермиса может превышать среднюю в 20-30 раз. Интенсивное ультрафиолетовое облучение также способствует утолщению эпидермального слоя.Клетки эпидермиса, как и все другие клетки в организме, постоянно обновляются. В нижнем (базальном) слое эпидермиса образуются новые клетки и постепенно, в течение 3-4 недель, они продвигаются к поверхности кожи. Живые клетки эпидермиса соединены между собой «мостиками», называемыми десмосомами. У поверхности кожи клетки высыхают, погибают и формируют роговой слой кожи – достаточно плотный, защищающий живые клетки кожи от внешних воздействий. В сухих клетках рогового слоя десмосомы разрушаются, клетки формируют микроскопические чешуйки и естественным образом отшелушиваются. Учитывая, что общая площадь кожи у человека составляет около 2 кв. м, этот процесс довольно масштабен. Достаточно сказать, что существенная часть пыли, которая с такой регулярностью появляется «из ниоткуда» в наших квартирах, состоит из этих, отшелушившихся чешуек эпидермиса.Пространство между клетками эпидермиса заполнено веществом, которое является основным барьером, препятствующим потере кожей влаги и попаданию чужеродных веществ в пространства между клетками кожи. Это вещество состоит из трех основных компонентов – жирных кислот, холестерина и керамидов. Количество этих компонентов, пропорциональное соотношение их концентрации очень важны для поддержания нормального состояния кожи. Так пониженное содержание керамидов проявляется в шелушении, характерном для сухой кожи.Дерма – основной слой кожи, расположенный под эпидермисом. Она состоит из соединительной ткани и волокон коллагена и эластина. Состояние этих волокон и определяет внешний вид кожи, степень ее упругости. «Здоровые» коллагеновые волокна способны впитывать значительное количество влаги, поступающей к ним с кровью. Степень наполнения этих волокон влагой и определяет эластичность и упругость кожи.Дерма хорошо кровоснабжается за счет сети капилляров и обеспечивает всеми необходимыми веществами эпидермис, лишенный собственного кровоснабжения. С возрастом, при сокращении количества функционирующих капилляров эпидермис начинает испытывать дефицит в питательных веществах и кислороде. Вследствие этого ухудшается внешний вид кожи – ее цвет, упругость и эластичность.Подкожная жировая клетчатка состоит из соединительной ткани и жировых клеток. Толщина этого слоя может очень сильно варьировать в зависимости от места расположения и состояния организма - от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров. Как правило, наибольшей толщины слой подкожно-жировой клетчатки достигает в области живота, ягодиц, бедер. Подкожная жировая клетчатка играет роль накопителя энергии, выполняет терморегуляционную функцию, помогает защитить внутренние органы от ударов. При нормальном функционировании эндокринной и других систем отложение жира у женщин и мужчин идет по разному типу.