5 предложений с корнем -твар-

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5 предложений с корнем -твар-
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Этот отвар трав очень полезен. Он зашёл в дом, тихо отварив дверь. Отварные овощи очень вкусны. В отварившемся сундуке лежали сокровища. Все мы Божьи твари.
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