Подберите антонимы к прилагательным 1. свежий хлеб 2. свежий журнал 3. свежий ветер
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Подберите антонимы к прилагательным 1. свежий хлеб 2. свежий журнал 3. свежий ветер
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
черствый хлебстарый журнал
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