Что такое ордынское иго? каковы были его последствия для Русских земель

История
Что такое ордынское иго? каковы были его последствия для Русских земель
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