Плотность алюминия в 3 раза больше плотности льда. В 1 моле алюминия содержится Выберите один ответ: 1. в 3 раза больше атомов, чем в одном моле льда 2. столько же атомов, сколько в одном моле льда 3. в 3 раза меньше атомов...

Физика

Плотность алюминия в 3 раза больше плотности льда. В 1 моле алюминия содержится Выберите один ответ: 1. в 3 раза больше атомов, чем в одном моле льда 2. столько же атомов, сколько в одном моле льда 3. в 3 раза меньше атомов, чем в одном моле льда 4. на 12×1023 атомов больше, чем в одном моле льда И объясните почему!

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