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6в+3в-в=6400решить уравнение
Математика
6в+3в-в=6400решить уравнение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(6+3-1)в=6400 8в=6400 в=6400:8 в=800
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