Афоризм- розясните пожалуйста
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Афоризм- розясните пожалуйста
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Афоризм - это краткое выражение определённой законченой мысли
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