Биуретовая реакция это взаимодействие белка с 1. HNO3 2. HCl 3. Cu(OH)2 в щелочной среде 4. Cu(OH)2

Химия

Биуретовая реакция это взаимодействие белка с 1. HNO3 2. HCl 3. Cu(OH)2 в щелочной среде 4. Cu(OH)2

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