Чем различаются понятия "права" и "право"?

Обществознание
Чем различаются понятия "права" и "право"?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну права это права человека например а право это например идти куда на право
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