Чи обов'язково здобувати європейську освіту( сочинение )
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Чи обов'язково здобувати європейську освіту( сочинение )
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Гость:
Блин понимал бы я что написано, сделал быы))
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