Что для меня значат сказки Пушкина? Более 4-ёх предложений.

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Благодаря Пушкину я научилась понимать не только русскую поэзию, но и поэзию вообще. Благодаря Пушкину я осознала, что поэзия – это лучшие слова в лучшем порядке. Никто его не превзошел, никто к нему в поэзии не приблизился. Есть чему поучиться у Пушкина и в прозе.