Я расскажу вам о своей школе. Моя школа новая и современная. Классы светлые и просторные. В компьютерном классе самое современное оборудование,есть интернет. В школе есть также актовый зал в котором проходят концерты. Есть круж...
Қазақ тiлi
Я расскажу вам о своей школе. Моя школа новая и современная. Классы светлые и просторные. В компьютерном классе самое современное оборудование,есть интернет. В школе есть также актовый зал в котором проходят концерты. Есть кружок рисования и танцы. В школе работают очень квалифицированные учителя.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мен өз мектебім туралы айтамын. Менің мектебім жаңа, қазіргі заман талабына сай. Сыныптар жарық және кең. Компьютерлік класта ең соңғы заманауи құралдармен жабдықталған, интернет бар. Мектепте және мәжіліс залы бар онда концерттер өтеді. Сурет және би үйірмелері бар. Мектепте өте кәсіби жетілдірілген мұғалімдер жұмыс істейді.
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