Я расскажу вам о своей школе. Моя школа новая и современная. Классы светлые и просторные. В компьютерном классе самое современное оборудование,есть интернет. В школе есть также актовый зал в котором проходят концерты. Есть круж...

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Я расскажу вам о своей школе. Моя школа новая и современная. Классы светлые и просторные. В компьютерном классе самое современное оборудование,есть интернет. В школе есть также актовый зал в котором проходят концерты. Есть кружок рисования и танцы. В школе работают очень квалифицированные учителя.

Автор: Гость