Як ти розумієш вислів:"Чим більше мов знає людина, тим вона багатша?"

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У школі ми вивчаємо декілька мов. Це досить складно. Але я розумію, що знати багато мов дуже добре. Треба старанно вивчати рідну мову. Вміти грамотно писати. Також вивчаючи англійську в школі, я краще знатиму комп’ютер, бо зможу прочитати та розуміти повідомлення. Частина людей розмовляє по-російськи. Тому її я вчу спілкуючись через інтернет. Хочу правильно писати друзям та знайомим на їхній рідній мові. Тепер в школі ми почали вивчати німецьку мову. Можливо, в майбутньому вона стане мені у пригоді. Знання мови допомагає спілкуватися без перекладача. Чим більше мов я знатиму, тим краще зможу порозумітися з усіма.