Что такое кантелена, речитатив
Музыка
Что такое кантелена, речитатив
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Речитатив-протяжне проказування,подібне до співу,яке супроводжується грою на бандурі,кобзі чи лірі кантилена - це співуча мелодія, яка може бути як інструментальної, так і вокальної.
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