Что видит прибывший путешествиник в средневековый город, что показалось необычным?
История
Что видит прибывший путешествиник в средневековый город, что показалось необычным?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Очень тесный улици.В те времена земля была очень дорогой. Дома ставили крайне плотно друг к другу
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