Что видит прибывший путешествиник в средневековый город, что показалось необычным?

История
Что видит прибывший путешествиник в средневековый город, что показалось необычным?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Очень тесный улици.В те времена земля была очень дорогой. Дома ставили крайне плотно друг к другу
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Две швеи работали одинаковое время. Перва сшила за это время 12 наволочек, По 3 наво??очки в час. Сколько пододеяльников сшила за это время вторая ...
Ответить
Математика
Помогите выполнить действия 3 - 7\12, 6-42\9, 3 7\11+1 6\11, 1 3\14+2 5\6
Ответить
География
В физических картах высота и глубина даются горизонталями, что бы между ними прос??ранство было наглядно нужно ............ Дальше как?
Ответить
Литература
Особенности синей птицы
Ответить
Қазақ тiлi
Бiрiккен соз тiрскенкен соз комар лама соз кос соз кыскарган соз солей курау
Ответить