Дано треугольник АВС; угол в на 40° gt;угол А угол С в 5раз gt; угла А ; Найти: угол А ; угол В и угол С

Геометрия

Дано треугольник АВС; угол в на 40° gt;угол А угол С в 5раз gt; угла А ; Найти: угол А ; угол В и угол С

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