Дано треугольник АВС; угол в на 40° gt;угол А угол С в 5раз gt; угла А ; Найти: угол А ; угол В и угол С
Геометрия
Дано треугольник АВС; угол в на 40° gt;угол А угол С в 5раз gt; угла А ; Найти: угол А ; угол В и угол С
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть: Угол А=х, тогда:Угол В=х+40 Угол С=5х => х+(х+40)+5х=180 7х=180-40 7х=140 х=140:7 х=20=>угол А=20=>угол В=20+40=60; угол С=20×5=100
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