Диалог Спорт дукенiнде 50 балл тез
Қазақ тiлi
Диалог Спорт дукенiнде 50 балл тез
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Айдос сен спорт дукенине барасын арине барамын ержан сен ода не аласын баскетбол мен футболга киим мен доп ал сен ше мен болиболга киим аламын саган кандай спрот унайды маган шангы
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