ДИАЛОГ З ПОДРУГОЮ НА ПРОГУЛЯНЦИ

Қазақ тiлi
ДИАЛОГ З ПОДРУГОЮ НА ПРОГУЛЯНЦИ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
НА РУССКОМ -Привет -Привет -Как  дела? -хорошо,  а  у  тебя ? -нормяльно ,    куда  идёшь? -  в  магазин -как  хорошо  я  тоже -ну  тогда  пошли  вместе     НА  УКРАИНСКОМ -Привіт -Привіт -Як справи? -добре, а в тебе? -нормяльно, куди йдеш? - В магазин -як добре я теж -ну тоді пішли разом  
Гость:
Привіт!-сказала Леся.Привіт!-Як в тебе справи?-сказала я.-Все добре.Леся в мого брата завтра день народження.-Привітай його від мене.-сказала Леся.-Добре!Ну я пішла додому.і я.-сказала Леся.
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