ДИАЛОГ З ПОДРУГОЮ НА ПРОГУЛЯНЦИ

Гость: Гость:

НА РУССКОМ -Привет -Привет -Как дела? -хорошо, а у тебя ? -нормяльно , куда идёшь? - в магазин -как хорошо я тоже -ну тогда пошли вместе НА УКРАИНСКОМ -Привіт -Привіт -Як справи? -добре, а в тебе? -нормяльно, куди йдеш? - В магазин -як добре я теж -ну тоді пішли разом