Дискретный сигнал формирует...
Информатика
Дискретный сигнал формирует...
Ответ(ы) на вопрос:
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Конечное количество значений Дискретный сигнал - сигнал, имеющий конечное число значений. Обычно сигналы, передаваемые через дискретные каналы, имеют два или три значения. Использованиесигналов с тремя значениями обеспечивает синхронизацию передачи
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