Дискретный сигнал формирует...

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Дискретный сигнал формирует...
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Конечное количество значений Дискретный сигнал -  сигнал,  имеющий конечное число значений.  Обычно сигналы,  передаваемые через дискретные каналы,  имеют два или три значения.  Использованиесигналов с тремя значениями обеспечивает синхронизацию передачи
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