Длина прямоугольного участка земли 12 м, а его ширина a м. Чему равен периметр?
Математика
Длина прямоугольного участка земли 12 м, а его ширина a м. Чему равен периметр?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P прямоугольника = (a+b) P = (12 + a)
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