До какого возраста запрещено ездить по дорогам веласипеде
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До какого возраста запрещено ездить по дорогам веласипеде
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смотря в какой стране например в эстонии до 18 а в россии лет с 16
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