Два пешехода вышли одновременно навстречу друг другу из двух деревень и встретил??сь через 5 часов каково расстоние между деревнями если скорость первого пешехода 4,2 км/ч что на 0,6 км/ч меньше скорости второго? помогите пожал...

Математика

Два пешехода вышли одновременно навстречу друг другу из двух деревень и встретил??сь через 5 часов каково расстоние между деревнями если скорость первого пешехода 4,2 км/ч что на 0,6 км/ч меньше скорости второго? помогите пожалуйсто это срочно заране спасибо)

Автор: Гость