Два пешехода вышли одновременно навстречу друг другу из двух деревень и встретил??сь через 5 часов каково расстоние между деревнями если скорость первого пешехода 4,2 км/ч что на 0,6 км/ч меньше скорости второго? помогите пожал...
Математика
Два пешехода вышли одновременно навстречу друг другу из двух деревень и встретил??сь через 5 часов каково расстоние между деревнями если скорость первого пешехода 4,2 км/ч что на 0,6 км/ч меньше скорости второго? помогите пожалуйсто это срочно заране спасибо)
Ответ(ы):
Гость:
1)4,2+0,6=4,8(км/ч)-скорость второго пешехода 2)4,2+4,8=9(км/ч)- скорость первого и второго пешехода. 3)9×5=45 (км) Ответ:45 км расстояние между деревнями.
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