Напишите диалог на тему отдых с использованием личных местоимений, помогите пожа??уйста

Гость: Гость:

А-где ты отдыхал этим летом? б-я был в детском лагере на берегу моря,а ты? а-мы всей семьёй ездили к бабушке с дедушкой в деревню.Там так красиво? б-а чем занимаются твоими бабушка и дедушка? а-они занимаются домашним хозяйством и выращиванием овощей. Бабушка, она как пчёлка,постоянно что-нибудь сажает, поливает или собирает. б- а дедушка? а-дедушка любит ходить на рыбалку. Однажды он поймал очень большого сома!я таких еще не видел! б-очень интересно! а-приезжайте и вы всей семьёй к нам в гости!