Помогите пожалуйста! Вставь пропущенный артикль
Немецкий язык
Помогите пожалуйста! Вставь пропущенный артикль
Ответ(ы):
Гость:
Den Bruder, den Onkel, die Tante, die Geschwister, die Schwester, den Bruder und die Schwester
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