Электрическая лампочка работает семь минут при силе тока в цепи 0,5 А.Сколько электронов проходит через поперечное сечение спирали электролампочки за это время?

Физика
Электрическая лампочка работает семь минут при силе тока в цепи 0,5 А.Сколько электронов проходит через поперечное сечение спирали электролампочки за это время?
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