Эссе на тему нет ничего,что не преодолевалось бы трудом

Обществознание
Эссе на тему нет ничего,что не преодолевалось бы трудом
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Без труда и усилий в этой жизни ничего не сможешь достигнуть. Чтобы достичь какого-то результата необходимо большая работа, упорный труд. Даже в учебе, если ты не постараешься, ты не поймешь нужный тебе предмет, не решишь данную задачу. Иногда руки опускаются, думаешь - "все, мне это не по силам!" А потом соберешься, настроишь себя, и вроде бы работа пошла, вроде бы все получилось. И так становится приятно, что ты это смог сделать!!!
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