Функция спроса на товар: Q_d=7-P . Функция предложения: Q_s=-2+2P . А. Определить равнове??ные цену и объем. Б. Государство устанавливает фиксированную цену в размере 2 руб. за единицу. Определить новые равновесные объемы сп...
Экономика
Функция спроса на товар: Q_d=7-P . Функция предложения: Q_s=-2+2P . А. Определить равнове??ные цену и объем. Б. Государство устанавливает фиксированную цену в размере 2 руб. за единицу. Определить новые равновесные объемы спроса и предложения.
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