Функция спроса на товар: Q_d=7-P . Функция предложения: Q_s=-2+2P . А. Определить равнове??ные цену и объем. Б. Государство устанавливает фиксированную цену в размере 2 руб. за единицу. Определить новые равновесные объемы сп...

Экономика

Функция спроса на товар: Q_d=7-P . Функция предложения: Q_s=-2+2P . А. Определить равнове??ные цену и объем. Б. Государство устанавливает фиксированную цену в размере 2 руб. за единицу. Определить новые равновесные объемы спроса и предложения.

Автор: Гость