Географические положение древней финикии

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Опиши географическое положение Финикии, заполнив пропуски предложений. Финикия находилась на__________берегу____моря. В настоящее время это территория_______. Финикия состояла из отдельных _______, которые назывались________. Финикийцы основывали на берегах ________моря свои поселения, которые назывались________. Самой крупной финикийской колонией являлся город______. Финикийцы были отличными________ , но имели дурную славу похитителей________.Слайд 4 из презентации «Древняя Палестина». Размер архива с презентацией 152 КБ.